Эстония готова выделить до роты для миротворческой миссии на Украине

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Эстония готова выделить до роты военнослужащих для миротворческой миссии на Украине, заявил на неформальной встрече министров обороны стран ЕС в Копенгагене министр обороны Ханно Певкур. Об этом сообщает ERR.

"Мы заявили, что рассматриваем возможность задействовать подразделения численностью до роты и готовы к развертыванию. Вы спросите, насколько это реалистично? Да, это реально. Мы видим это и по иностранным сухопутным войскам, которые находятся на восточном фланге", - сказал Певкур.

По его словам, в Эстонии считают, что лучшей гарантией безопасности Украины было бы членство в НАТО. Но поскольку это требует времени, необходимо найти другие решения, и лучшим решением в таких условиях является миротворческая миссия на Украине, считает Певкур.

"Мы самого начала заявили, что готовы внести свой вклад сразу после прекращения огня, и нам нужно посмотреть, как поступят другие союзники", - сказал глава Минобороны.