Поиск

Суд в Ереване оставил под арестом главу ГК "Ташир" Карапетяна

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Ереване оставил под арестом российского бизнесмена армянского происхождения, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.

"Антикоррупционный апелляционный суд не удовлетворил апелляцию адвокатов", - заявил журналистам член команды защиты Карапетяна, адвокат Арам Вардеванян в понедельник.

18 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна по обвинению в призыве к захвату власти. Вечером 17 июня дом Карапетяна в Ереване был окружен сотрудниками правоохранительных органов после того, как он заявил журналистам, что "небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ". "Я всегда был рядом с Армянской церковью и армянским народом. Если политическим деятелям ничего не удастся, то мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему", - сказал тогда Карапетян.

В интервью журналистам 18 июня армянский премьер Никол Пашинян назвал это заявление угрозой Армении. "Я не потерплю этого. Никто не может угрожать Армении. Заявление Карапетяна, что они вмешаются по-своему, удостоилось самой конкретной оценки. Те, кто будут говорить таким образом, почувствуют во рту вкус государства. Республика Армения пресечет любые такие попытки", - заявил премьер Армении.

Отношения между Армянской апостольской церковью (ААЦ) и правительством республики стали напряженными после прихода к власти Пашиняна и его заявлений о принадлежности Карабаха Азербайджану. Ранее верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин Второй заявлял, что Армянская церковь не отказалась от своего призыва к отставке Пашиняна.

С конца мая Пашинян выступает с резкими заявлениями против Гарегина Второго и архиепископов.

Армения Самвел Карапетян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Nasdaq ужесточает правила для листинга, в том числе китайских компаний

Nasdaq ужесточает правила для листинга, в том числе китайских компаний

В Турции произошли столкновения между сторонниками оппозиции и полицией

В Турции произошли столкновения между сторонниками оппозиции и полицией

Власти Армении готовы открыть границы с Турцией и установить дипотношения

Обострение палестино-израильского конфликта

Глава МИД Израиля заявил, что страна приняла предложение о прекращении огня в Газе

Число жертв теракта в Иерусалиме достигло шести

Число жертв теракта в Иерусалиме достигло шести

В Иерусалиме в результате теракта погибли четыре человека

В Иерусалиме в результате теракта погибли четыре человека

Под санкции ЕС могут попасть российские банки и энергетические компании

Под санкции ЕС могут попасть российские банки и энергетические компании
Обострение палестино-израильского конфликта

Предложение США по Газе предусматривает немедленное освобождение заложников

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2373 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7121 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });