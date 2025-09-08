Поиск

Рынки акций и облигаций Аргентины падают после поражения партии Милея на выборах

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Аргентинские рынки акций и облигаций, а также курс песо резко снижаются в понедельник после поражения партии президента страны Хавьера Милея на ключевых выборах в провинции Буэнос-Айрес.

Поражение партии Милея усиливает сомнения инвесторов в возможности сохранения политической поддержки реализуемой им экономической программы.

Фондовый индекс S&P Merval по данным на 18:10 по московскому времени теряет 12,8%. Стоимость 10-летних долларовых гособлигаций Аргентины упала до $0,55 на $1 номинала с $61,6 на $1 номинала, а их доходность подскочила до 12,9%.

Пара доллар/песо торгуется на уровне 1432,89 песо по сравнению с 1364,74 песо на закрытие предыдущей сессии. Падение курса песо в ходе торгов достигало 7%, однако потом сократилось до 5%. В случае, если курс доллара поднимется до отметки в 1470 песо, аргентинский ЦБ может прибегнуть к интервенциям, чтобы сдержать ослабление нацвалюты, отмечает агентство Bloomberg.

Партия Милея значительно не дотянула до прогнозов на воскресных выборах в провинции Буэнос-Айрес, отстав от перонистской оппозиции почти на 14 процентных пунктов при подсчете 99% бюллетеней. Эксперты предупреждали, что отставание более чем на 5 п.п. спровоцирует распродажу аргентинских финансовых активов.

Более крупное, чем ожидалось, поражение создает опасения, что Милею будет сложно продолжать политику бюджетной экономии, позитивно воспринимавшуюся международными инвесторами. Кроме того, это может помешать его планам вернуть Аргентину на глобальный долговой рынок для рефинансирования долларовых бондов в ближайшие месяцы, пишет газета Financial Times.

Аналитики Morgan Stanley закрыли рекомендацию "покупать" для аргентинских активов, открытую лишь неделю назад.

"Поражение партии Милея повышает вероятность неблагоприятного сценария, который ставит под вопрос возможность продолжения реформ, и увеличивает неопределенность вокруг будущих внешних источников финансирования", - отмечается в обзоре аналитиков Morgan Stanley .

Провинция Буэнос-Айрес, на которую приходится почти 40% электората в Аргентине, исторически поддерживала перонистов, отмечает Bloomberg. Хотя шансы на победу партии Милея были невелики, инвесторы рассматривали выборы в провинции в качестве индикатора политических настроений перед общенациональными выборами, которые пройдут в следующем месяце.

Аргентина Хавьер Милей
