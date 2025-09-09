Поиск

Москва выразила протест Таллину в связи с осквернением захоронений советских военных

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Посольство России в Таллине выразило во вторник эстонскому МИД протест в связи с осквернением захоронений советских военнослужащих и мемориальных объектов.

"Направили в МИД ЭР ноту посольства с осуждением продолжающегося в стране государственного вандализма, напомнив об уголовной ответственности за осквернение в т. ч. расположенных за пределами России воинских захоронений и мемориальных объектов, посвященных защищавшим Отечество лицам", - говорится сообщении дипломатического представительства.

По его данным, сотрудники посольства обнаружили, что в секторе В3 на Таллинском военном кладбище сняты с оснований и уложены прямо в землю отреставрированные посольством в апреле надгробия на могилах советских военнослужащих.

МИД РФ Эстония
Обострение палестино-израильского конфликта

