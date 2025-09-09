Литва в случае отправки ВС на Украину будет ждать ввода дополнительных сил союзников

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Литва рассчитывает, что в случае отправки республикой военных на Украину, союзники компенсируют это увеличением своих контингентов, заявил главный советник президента по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матуленис. Его солва приводят литовские СМИ.

"Мы должны компенсировать в таком случае, и я уверен, что, если выделим определенные силы, будет принято решение о возможной дислокации сил других стран в Литве, чтобы не возникли проблемы в нашей политике обороны и сдерживания", - сказал Матуленис.

Он добавил, что речь идет о союзниках "как внутри НАТО, так и о некоторых других".

Ранее глава литовского Минобороны Довиле Шакалене заявила о готовности размещения военнослужащих на Украине в рамках миротворческой миссии. Она уточнила, что это возможно при условии прекращения огня на Украине, а также если "союзники достигнут соглашения о гарантиях безопасности Киева".