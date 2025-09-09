Дания предложила не запрещать в ЕС прием СПГ от поставщиков из России

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Евросоюзе раздумывают над тем, чтобы отказаться от предложенного Еврокомиссией запрета на прием с 2026 года сжиженного природного газа от российских поставщиков, сообщил Bloomberg.

ЕС изучает возможность не принимать предложенный запрет на предоставление услуг на терминалах для поставщиков российского СПГ. Как сказано в документе, который изучило агентство, Дания, которая до конца года председательствует в ЕС, предложила убрать запрет на оказание услуг на терминалах СПГ из проекта регламента по устранению энергетической зависимости от Москвы.

По данным Bloomberg, разработанный ЕК запрет мог бы вступить в силу в 2026 году, чтобы не дать российским компаниям, резервирующим мощности терминалов на длительную перспективу, снизить импорт газа в ЕС из других источников. Вместо этого страны ЕС могут прибегнуть к более мягким мерам, задействовав национальных регуляторов, которые могли бы воспользоваться правовыми инструментами и не позволить чрезмерно бронировать мощности терминалов. По словам дипломатов, ЕС уже располагает подобными правилами в газовой сфере.

По информации агентства, в ЕС предлагают остановить поставки российского газа по действующим контрактам длительностью менее одного года с 17 июня 2026 года, за исключением стран вроде Словакии и Венгрии. Запрет на поставки по нынешним долгосрочным контрактам может вступить в силу к концу 2027 года.

Ранее в 2025 году ЕК разработала предложения по отказу от российского газа. В рамках инициативы Еврокомиссия предлагает запретить импорт газа по новым контрактам с 1 января 2026 года. Механизм реализации этого плана не предусматривает единогласного одобрения.