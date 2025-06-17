ЕК предложила запретить компаниям из РФ долгосрочные контракты на пользование СПГ-терминалами

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия предложила запретить с 2026 года заключение долгосрочных контрактов на пользование европейскими терминалами по приему, хранению и перевалке сжиженного природного газа для компаний из России или контролируемых ими юрлиц, говорится в пресс-релизе ЕК.

В ЕК рассчитывают, что это обеспечит возможность перенаправления мощ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ностей терминала альтернативным поставщикам ввиду того, что СПГ будет играть важную роль в обеспечении альтернативных поставок энергоресурсов в Европу.

"Для услуг, предоставляемых по долгосрочным контрактам, заключенным до 17 июня 2025 года, запрет будет применяться с 1 января 2028 года", - говорится в предложенной законодательной инициативе ЕК.