Президент Польши заявил, что не даст согласия на отправку военных на Украину

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент Польши Кароль Навроцкий заявил во вторник журналистам, что не даст согласия на отправку польских военнослужащих на Украину.

"Я не дам согласия на отправку польских солдат на Украину. Участие Войска Польского, с моей точки зрения, в войне исключено", - сказал Навроцкий, которого цитируют польские СМИ.

Он подчеркнул, что, при этом, "мы помогаем Украине с самого начала полномасштабных боевых действий, приняв у себя более миллиона украинцев". "Мы регулярно помогаем с вооружением, которое отправляется на Украину. Уже три года мы являемся союзником Украины, а также являемся инфраструктурным узлом", - отметил президент.

"Весь свободный мир может рассчитывать на Польшу, и это не изменится в ближайшие годы, пока не будет достигнут долгосрочный мир", - добавил он.

