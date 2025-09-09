Поиск

В ООН и ряде стран раскритиковали удар Израиля по Дохе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш во вторник заявил, что осуждает удар израильских военных по столице Катара, нацеленный против руководства ХАМАС.

"Катар играет положительную роль в работе над достижением прекращения огня и освобождения всех заложников. Я осуждаю это вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара", - приводит пресс-служба ООН слова Гутерриша в соцсети Х.

В МИД Ирана в свою очередь назвали действия Израиля "чрезвычайно опасными и преступными". По словам представителя иранского ведомства Исмаила Багаи, это "серьезное нарушение всех международных правил и норм".

Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян со своей стороны выразил солидарность с Катаром и призвал привлечь к ответственности виновных. Он отметил, что это нарушает международное право и представляет угрозу региональной стабильности.

В миреХАМАС отрицает гибель кого-либо из руководства группировки в ДохеЧитать подробнее

По данным арабских СМИ, осудили удар и в МИД Кувейта.

В группировке "Палестинский исламский джихад" заявили, что подобные действия "противоречат всем нормам и ценностям человечества, а также нарушают международное законодательство и правила".

Ранее власти Израиля сообщили, что провели операцию против руководства ХАМАС.

Во вторник в столице Катара произошло несколько взрывов. Позже СМИ сообщили, что речь шла об авиаударе Израиля по зданию, в котором руководители ХАМАС собрались для обсуждения предложения о перемирии с Израилем в секторе Газа.

С 2012 года руководители ХАМАС базировались в Дохе, в частности, там проживал Исмаил Хания, возглавлявший группировку с 2017 по 2024 год. Следующий лидер Яхья Синвар руководил ХАМАС из Газы, так как также являлся лидером группировки в анклаве. После него обязанности председателя политбюро взял на себя базирующийся в столице Катара Халед Машаль.

Израиль Доха ООН ОАЭ Кувейт Антониу Гутерриш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Израиле заявили, что нанесли удар по руководству ХАМАС без помощи других стран

В Израиле заявили, что нанесли удар по руководству ХАМАС без помощи других стран
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС отрицает гибель кого-либо из руководства группировки в Дохе

Обострение палестино-израильского конфликта

Катар подтвердил израильские удары по руководству ХАМАС в Дохе

Катар подтвердил израильские удары по руководству ХАМАС в Дохе
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские силовики заявили об авиаударах по руководству ХАМАС

Беспорядки в Непале

Офис президента Непала опроверг сообщения об отставке главы государства

Президент Франции Макрон принял отставку премьер-министра Байру

Президент Франции Макрон принял отставку премьер-министра Байру
Беспорядки в Непале

Из тюрьмы в Непале сбежали 1500 заключенных

Беспорядки в Непале

Президент Непала подал в отставку

Президент Непала подал в отставку
Беспорядки в Непале

Военные вывезли президента Непала из Катманду

Хроники событий
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале16 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2380 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7128 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });