В ООН и ряде стран раскритиковали удар Израиля по Дохе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш во вторник заявил, что осуждает удар израильских военных по столице Катара, нацеленный против руководства ХАМАС.

"Катар играет положительную роль в работе над достижением прекращения огня и освобождения всех заложников. Я осуждаю это вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара", - приводит пресс-служба ООН слова Гутерриша в соцсети Х.

В МИД Ирана в свою очередь назвали действия Израиля "чрезвычайно опасными и преступными". По словам представителя иранского ведомства Исмаила Багаи, это "серьезное нарушение всех международных правил и норм".

Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян со своей стороны выразил солидарность с Катаром и призвал привлечь к ответственности виновных. Он отметил, что это нарушает международное право и представляет угрозу региональной стабильности.

По данным арабских СМИ, осудили удар и в МИД Кувейта.

В группировке "Палестинский исламский джихад" заявили, что подобные действия "противоречат всем нормам и ценностям человечества, а также нарушают международное законодательство и правила".

Ранее власти Израиля сообщили, что провели операцию против руководства ХАМАС.

Во вторник в столице Катара произошло несколько взрывов. Позже СМИ сообщили, что речь шла об авиаударе Израиля по зданию, в котором руководители ХАМАС собрались для обсуждения предложения о перемирии с Израилем в секторе Газа.

С 2012 года руководители ХАМАС базировались в Дохе, в частности, там проживал Исмаил Хания, возглавлявший группировку с 2017 по 2024 год. Следующий лидер Яхья Синвар руководил ХАМАС из Газы, так как также являлся лидером группировки в анклаве. После него обязанности председателя политбюро взял на себя базирующийся в столице Катара Халед Машаль.