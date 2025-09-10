Литва выделит $30 млн на закупку американского оружия для Украины

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Литва выделит $30 млн на инициативу НАТО и США по поддержке Украины PURL ("Список приоритетных потребностей Украины"), сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

"В дополнение к уже запланированной поддержке Украины в 2025 году, Литва выделит в этом году до 30 млн евро на проект PURL - инициативу, разработанную США и НАТО для финансирования поставок военной техники на Украину", - говорится в сообщении.

"В следующем году Литва также планирует выделить 30 млн евро на инициативу Patriot", - добавили в ведомстве.