Латвия выделила $5 млн на закупку американского оружия для Украины

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Латвийское правительство поддержало проект распоряжения о выделении 5 млн евро на инициативу НАТО и США по поддержке Украины PURL ("Список приоритетных потребностей Украины"), сообщило Минобороны Латвии.

По решению правительства вклад Латвии в 2025 году составит 5 млн евро, из которых 3 млн выделены из бюджета Министерства обороны и 2 млн - из бюджета Министерства иностранных дел.

"Инициатива PURL - это способ предоставить американское оружие Украине, которая и так уже нарастила свои боевые возможности в критические моменты, чтобы удерживать фронт, проводить контратаки и демонстрировать поддержку Украины со стороны США", - заявил министр обороны Андрис Спрудс.

"Финансирование Латвией закупки американского оружия в поддержку украинцев - это четкий сигнал решимости НАТО и союзников обеспечить приоритетные военные потребности Украины и укрепить коллективную безопасность в Европе. Вклад Латвии - это политическая и практическая демонстрация солидарности", - прокомментировала министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

PURL - инициатива, направленная на содействие приобретению и передаче Украине американских оборонных товаров и услуг с использованием пожертвований союзников и партнеров. В рамках этой инициативы европейские страны и Канада финансируют закупку американской военной продукции для быстрого и эффективного предоставления Вооруженным силам Украины необходимой поддержки.

