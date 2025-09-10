Поиск

Вэнс назвал возможным экономическое сотрудничество с Россией в случае мира на Украине

Вэнс назвал возможным экономическое сотрудничество с Россией в случае мира на Украине
Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Власти США считают возможным развитие экономических отношений с Россией после того, как удастся урегулировать кризис на Украине, заявил в эфире The Matt Gaetz Show телеканала One America News американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

По его словам, если мир удастся заключить, то Дональд Трамп будет открыт к заключению целого ряда экономических соглашений, которые окажутся выгодны США. Президент не скрывает, что не видит каких-любо причин для экономической изоляции России, кроме как для продолжения конфликта на Украине.

"Давайте будем честными. Нравится или не нравится ли вам Россия, согласны вы или нет с ее исходной аргументацией насчет конфликта, есть простой факт: у нее много нефти, много газа, много минеральных богатств", - разъяснил Вэнс.

