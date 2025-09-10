Рютте назвал эффективной реакцию НАТО на дроны в воздушном пространстве Польши

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - НАТО эффективно отреагировала на вторжение беспилотников в воздушное пространство Польши, заявил генсек альянса Марк Рютте.

"Североатлантический альянс и отдельные союзники, включая, конечно, саму Польшу, но также Нидерланды, Италию и Германию, весьма эффективно отреагировали на вторжение... беспилотников в польское воздушное пространство", - сказал Рютте, которого цитируют польские СМИ.

Он заверил в приверженности союзников защите территории стран-участниц альянса, добавив, что "противовоздушная оборона НАТО постоянно находится в состоянии боевой готовности". "Мы способны защитить каждую пядь территории НАТО, включая воздушное пространство", - заявил Рютте.

Оперативное командование вооруженных сил Польши утром сообщило о проведении в воздушном пространстве страны операции по нейтрализации нарушивших границу беспилотных летательных объектов. Поднятая по тревоге авиация Польши и союзников по НАТО применила против них оружие, объекты были сбиты. Силы ПВО, авиация Польши и НАТО вернулись к штатному несению службы после приведения в повышенную боеготовность.

Позднее глава правительства Польши Дональд Туск заявил журналистам, что "проникновение дронов, вероятно, было широкомасштабной провокацией".