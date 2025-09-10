Поиск

Российского дипломата вызвали в МИД Польши из-за дронов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В польский МИД вызвали временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша в связи с нарушением воздушного пространства страны беспилотниками, которые в Польше назвали российскими, сообщил в эфире телеканала Polsat представитель министерства Павел Вроньский.

После встречи в МИД Ордаш заявил, что российская сторона считает обвинения Польши безосновательными. "Не представлено никаких доказательств о том, что эти дроны российского происхождения", - сказал дипломат.

"Россия абсолютно не заинтересована в какой-либо эскалации конфликта с Польшей, однако, к сожалению, мы не можем рассчитывать на то, что польские власти прислушаются к нам в их антироссийском пылу", - добавил он.

По последней информации польской стороны, в ночь на 10 сентября границу воздушного пространства Польши пересекли 19 дронов. Все беспилотники уничтожены, обломки одного из них упали на частный жилой дом, там повреждены крыша и припаркованный у дома автомобиль.

