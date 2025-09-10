В Польше сообщили о предложениях поддержки ПВО от союзников по НАТО

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Польша получила предложения конкретной поддержки своей противовоздушной обороны в ходе переговоров с союзниками по НАТО, заявил в среду польский премьер-министр Дональд Туск.

"В ходе моих сегодняшних переговоров с Эммануэлем Макроном, Киром Стармером, Владимиром Зеленским, Джорджей Мелони, Фридрихом Мерцем, Диком Схофом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте я получил не только выражения солидарности с Польшей, но прежде всего, предложения о конкретной поддержке противовоздушной обороны нашей страны", - написал Туск в соцсетях.

Оперативное командование вооруженных сил Польши ранее сообщило о проведении в воздушном пространстве страны операции по нейтрализации нарушивших границу беспилотных летательных объектов. Поднятая по тревоге авиация Польши и союзников по НАТО применила против них оружие, объекты были сбиты. Силы ПВО, авиация Польши и НАТО вернулись к штатному несению службы после приведения в повышенную боеготовность.

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил журналистам, что "проникновение дронов, вероятно, было широкомасштабной провокацией".

