Швеция направит в Польшу средства ПВО и авиацию, Нидерланды – ЗРК Patriot

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Швеция срочно направит в Польшу средства ПВО и авиацию, сообщил в среду глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Я только что получил информацию от министра обороны Швеции о срочной отправке в Польшу дополнительной помощи, включая средства ПВО и авиацию", - сказал Косиняк-Камыш, которого цитирует пресс-служба ведомства.

"Нидерланды предоставляют многоуровневые системы обороны - зенитные ракетные комплексы Patriot, системы NASAMS, средства борьбы с беспилотниками, а также 300 военнослужащих", - добавил глава Минобороны Польши.

Он не уточнил, идет ли речь об озвученной ранее договоренности, согласно которым голландские ЗРК Patriot в декабре 2025 года заменят немецкие батареи, развернутые в районе хаба Жешув-Ясенка, через который проходят поставки западной военной помощи Украине, или сроки миссии будут сдвинуты.

"Чехия, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финляндия и страны Балтии - все союзники готовы оказать поддержку и сделали конкретные заявления. Вступление в силу статьи 4 Североатлантического договора - редкая и серьезная ситуация", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

Оперативное командование вооруженных сил Польши ранее сообщило о проведении в воздушном пространстве страны операции по нейтрализации нарушивших границу беспилотных летательных объектов. Поднятая по тревоге авиация Польши и союзников по НАТО применила против них оружие, объекты были сбиты. Силы ПВО, авиация Польши и НАТО вернулись к штатному несению службы после приведения в повышенную боеготовность.

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил журналистам, что "проникновение дронов, вероятно, было широкомасштабной провокацией".