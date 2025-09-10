Поиск

Швеция направит в Польшу средства ПВО и авиацию, Нидерланды – ЗРК Patriot

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Швеция срочно направит в Польшу средства ПВО и авиацию, сообщил в среду глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Я только что получил информацию от министра обороны Швеции о срочной отправке в Польшу дополнительной помощи, включая средства ПВО и авиацию", - сказал Косиняк-Камыш, которого цитирует пресс-служба ведомства.

"Нидерланды предоставляют многоуровневые системы обороны - зенитные ракетные комплексы Patriot, системы NASAMS, средства борьбы с беспилотниками, а также 300 военнослужащих", - добавил глава Минобороны Польши.

Он не уточнил, идет ли речь об озвученной ранее договоренности, согласно которым голландские ЗРК Patriot в декабре 2025 года заменят немецкие батареи, развернутые в районе хаба Жешув-Ясенка, через который проходят поставки западной военной помощи Украине, или сроки миссии будут сдвинуты.

"Чехия, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финляндия и страны Балтии - все союзники готовы оказать поддержку и сделали конкретные заявления. Вступление в силу статьи 4 Североатлантического договора - редкая и серьезная ситуация", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

Оперативное командование вооруженных сил Польши ранее сообщило о проведении в воздушном пространстве страны операции по нейтрализации нарушивших границу беспилотных летательных объектов. Поднятая по тревоге авиация Польши и союзников по НАТО применила против них оружие, объекты были сбиты. Силы ПВО, авиация Польши и НАТО вернулись к штатному несению службы после приведения в повышенную боеготовность.

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил журналистам, что "проникновение дронов, вероятно, было широкомасштабной провокацией".

Польша Швеция Нидерланды
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Около 200 тыс. человек участвовали в протестах во Франции

МВД Польши сообщило об обнаружении обломков 16 беспилотников

В Польше сообщили о предложениях поддержки ПВО от союзников по НАТО

Что произошло за день: среда, 10 сентября

МВД Польши сообщило об обнаружении обломков уже 12 беспилотников

МВД Польши сообщило об обнаружении обломков уже 12 беспилотников

Глава МВД Польши отдал распоряжение о закрытии границы с Белоруссией

Трамп написал "приехали" в соцсети, комментируя сообщения о дронах РФ в Польше

Трамп написал "приехали" в соцсети, комментируя сообщения о дронах РФ в Польше
Операция США и союзников против хуситов

ВВС Израиля нанесли удары по Сане и провинции Эль-Джауф в Йемене

Катар изучит возможность привлечения Нетаньяху к ответственности за удары по Дохе

Катар изучит возможность привлечения Нетаньяху к ответственности за удары по Дохе

Российского дипломата вызвали в МИД Польши из-за дронов

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7133 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале22 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2388 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });