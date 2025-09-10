Поиск

Около 200 тыс. человек участвовали в протестах во Франции

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо заявил, что около 200 тыс. человек участвовали в среду в стране в массовых акциях в рамках движения протеста "Заблокируем все", пишет газета Ouest-France.

Ретайо назвал эту цифру по итогу вечернего заседания межминистерского антикризисного комитета. Ранее МВД Франции сообщало о 175 тыс. протестовавших в стране.

Крупнейшее профсоюзное объединение Всеобщая конфедерация труда утверждало, что участников протестов было 250 тыс.

День 10 сентября отмечен манифестациями, митингами, блокировками дорог, предприятий и учреждений, вокзалов как в крупных, так и в небольших французских городах.

Главным объектом протестов была экономическая политика руководства страны. В рядах манифестантов можно было видеть лозунги с требованием отставки президента Эмманюэля Макрона.

Нередко протестующие вступали в схватки с полицией, их действия переходили в беспорядки.

В свою очередь, глава МВД заявил о провале замысла "тех, кто хотел блокировать страну" и поблагодарил силы порядка за успешное, по его мнению, выполнение ими своих задач.

