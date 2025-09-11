Цена нефти Brent снизилась до $67,26 за баррель

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в среду после уверенного роста по итогам предыдущей сессии на фоне усиления геополитической напряженности.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $67,26 за баррель, что на $0,23 (0,34%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на $1,1 (1,7%) до $67,49 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,25 (0,39%) до $63,42 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов поднялась на $1,04 (1,7%) до $63,67 за баррель.

Подъему цен накануне способствовали опасения обострения конфликта на Ближнем Востоке после удара Израиля по политическому руководству ХАМАС в катарской столице Дохе, а также ожидания усиления давления на покупателей российской нефти.

По данным газеты Financial Times, президент США Дональд Трамп предложил Евросоюзу ввести пошлины в 100% для Китая и Индии, чтобы увеличить давление на РФ. Как сообщил один из источников газеты, США готовы вводить аналогичные пошлины, если это сделает Европа. Кроме того, рынок ждет развития ситуации вокруг инцидента с проникновением беспилотников в воздушное пространство Польши.

В то же время данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали рост запасов энергоносителей в стране. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,94 млн баррелей, бензина - на 1,46 млн баррелей, дистиллятов - на 4,72 млн баррелей.

Кроме того, рост цен производителей в США в прошлом месяце неожиданно замедлился до 2,6% в годовом выражении с 3,1% в июле, что было воспринято трейдерами как очередной сигнал ослабления американской экономики наряду с данными о спаде активности на рынке труда.