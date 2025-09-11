Крупнейший в мире айсберг уменьшился ещё на 20%

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире айсберг А23а вновь потерял крупный фрагмент и одномоментно сократил свой размер почти на 20%, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в четверг.

"За последние недели от айсберга откололось сразу четыре крупных фрагмента общей площадью более 800 кв. км. Они продолжают свое существование как самостоятельные айсберги. Ледяной гигант А23а дрейфует сейчас на север, некоторые его обломки - в противоположном, юго-западном направлении. Опасности для кораблей они не представляют, так как достаточно велики и легко обнаруживаются судовыми радарами", - сообщила главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук, которую цитирует пресс-служба.

Солощук добавила, что на уровень мирового океана таяние айсбергов также не повлияет, потому что процесс протекает медленно, и вода успевает равномерно перераспределиться.

Уточняется, что на текущий момент площадь А23а превышает 1,4 тыс. кв. км и он по-прежнему остаётся самым большим в мире. Айсберг находится в 130 км к северу от острова Южная Георгия. Ученые полагают, что он продолжит движение на север, разрушаясь под действием ветра и местных течений.

Как сообщалось, в 1986 году в момент разрушения края шельфового ледника Фильхнера айсберг А23а площадью свыше 4,1 тыс. кв. км откололся от Антарктиды. Он простоял на мели в море Уэдделла 30 лет.

Весной 2023 года айсберг неожиданно начал дрейф вдоль берегов Антарктического полуострова в направлении моря Скоша.

В середине ноября 2023 года его вынесло на чистую воду. Далее айсберг дрейфовал в северном направлении и к началу 2025 года приблизился к Южной Георгии. За лето он потерял около 1 тыс. кв. км - или 36% - своей площади и раскололся на части.