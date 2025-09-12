Япония снизила потолок цен на нефть из РФ с $60 до $47,6 за баррель

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Япония объявила о расширении санкционного списка в отношении российских компаний и физических лиц и снижении потолка цен на российскую нефть с 60$ до $47,6 за баррель.

В сообщении МИД Японии расширение санкционного списка мотивируется "текущей международной ситуацией вокруг Украины и стремлением содействовать международным усилиям по достижению мира, решением проблемы, в соответствии с мерами, принятыми другими крупными странами".

Санкции вводятся в отношении 52 российских организаций и 10 физлиц, а также трех компаний из Белоруссии.

В частности, под санкции попадают Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, автозавод "Урал", Брянский автомобильный завод, "Ремдизель", Арзамасский машиностроительный завод, Тульский оружейный завод, Липецкий механический завод, НПО "Базальт", Военно-промышленная компания, лагерь "Артек" и ряд других организаций.

Ограничения на экспорт ведены в отношении российских Alfa Machinery Group и "Внешэкостил".

Санкции введены в отношении президента Фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадыровой, гендиректора "Конструкторского бюро машиностроения" Сергея Питикова, гендиректора Тамбовского порохового завода Алексея Дубоносова, министра образования ЛНР Ивана Кусова, уполномоченной по правам ребенка в ЛНР Инны Швенк, министра образования Крыма Валентины Лаврик и других физлиц.

В санкционные списки попали также три компании с Сейшельских и Маршалловых Островов, девять компаний из ОАЭ, Турции и Китая.