В британские санкционные списки по России включили еще трех человек и 27 компаний

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания расширила санкционные списки по России, включив в них еще трех граждан и 27 организаций, сообщил британский Минфин.

В частности, под санкции попали ФКП "Анозит", АО "Протон", АО "Брянский химический завод имени 50-летия СССР", Научно-исследовательский институт технических систем "Синвент", АО ОКБ "Икар", АО "Элеконд" и АО "Научно-производственное объединение "Поиск".

Также в списках - АО "Завод "Мезон", АО "Редкинский опытный завод", АО "НПП "Звукотехника", АО "Русполимет", АО Российский институт мощного радиостроения, АО "Сарапульский радиозавод", ООО "Солитон", АО "Технодинамика", АО "Завод Реконд", ООО "Мытищинский приборостроительный завод".

Также в списки внесены зарегистрированные в Москве АО "Бин Инь" и ООО "Синь Ю"; три компании из Гонконга в КНР (Jin Tang Tchnology Limited, Scorpion's Holding Group Limited, Shenzhen Blue Hat International Trade Co., Ltd); одну из Индии (Hayers Infotech Private Limited), три из Таиланда (Phaeton Group Co., Ltd, Soguzo Co., Ltd и Tecgr Co., Ltd), одну из Турции (Mastel Makina Ithalat Ihracat Limited Sirketi).

Санкции введены против двух граждан России и одного гражданина Азербайджана.

Санкции подразумевают заморозку активов этих лиц и структур, запрет на ведение дел с ними, включая предоставление услуг по управлению их имуществом, за исключением случаев, когда Управление по осуществлению финансовых санкций даст добро на такие операции. Также необходимо сообщать в Управление информацию об активах подсанкционных лиц и компаний.

