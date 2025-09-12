В Париже сообщили, что ЕС представит 15 сентября новый пакет санкций против РФ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности министра иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что 15 сентября будет представлен согласованный с США новый пакет санкций Евросоюза в отношении РФ.

"В понедельник Европейский союз... представит новый пакет санкций, который впервые с тех пор, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом, будет координироваться напрямую с ним", - сказал глава французского МИД в пятницу в интервью каналу France Inter.

"Это окажет колоссальное давление на Россию", - предположил Барро.

При этом министр не объяснил, что имел в виду под представлением санкционного пакета, и идет ли речь о выдвижении соответствующего предложения Еврокомиссии (ЕК).

Официальный представитель ЕК Олоф Жилл заявил 11 сентября, что пока преждевременно говорить, когда будут объявлены детали или сроки 19-го пакета антироссийских санкций, а также раскрывать содержание консультаций в США спецпредставителя ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана.

"Мы не хотим раскрывать содержание этих совещаний, потому что конфиденциальность имеет решающее значение, когда речь идет о санкциях. Мы продвигаемся. Мы обсуждаем 19-й пакет санкций. Мы хотим продолжать обсуждение наилучшего способа координации с нашими международными партнерами, в том числе с США", - сказал Жилл.