В ЕК считают, что еще рано раскрывать подробности 19-го пакета санкций против России

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия считает, что пока преждевременно говорить, когда будут объявлены детали или сроки 19-го пакета антироссийских санкций, а также раскрывать содержание консультаций с США спецпредставителя ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана.

"Действительно, в Вашингтоне состоялось совещание спецпредставителя по этим вопросам господина О'Салливана и его американских коллег. (...) Совещания между нашим спецпредставителем и его американскими коллегами очень важны, потому что они позволяют нам как можно лучше координировать действия с нашими международными партнерами, включая Соединенные Штаты", - заявил на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь ЕК Олоф Жилл.

"Мы не хотим раскрывать содержание этих совещаний, потому что конфиденциальность имеет решающее значение, когда речь идет о санкциях. Мы продвигаемся. Мы обсуждаем 19-й пакет санкций. Мы хотим продолжать обсуждение наилучшего способа координации с нашими международными партнерами, в том числе с США", - добавил он.

Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявлял, что усиление санкций Вашингтона против России возможно лишь при поддержке со стороны ЕС.

"Привычный порядок ведения дел не помог. Мы готовы принять жесткие меры против России, но европейские партнеры должны полностью присоединиться к нам для их успеха", - написал Бессент 9 сентября в соцсети после встречи с О'Салливаном.