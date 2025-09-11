Поиск

В ЕК считают, что еще рано раскрывать подробности 19-го пакета санкций против России

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия считает, что пока преждевременно говорить, когда будут объявлены детали или сроки 19-го пакета антироссийских санкций, а также раскрывать содержание консультаций с США спецпредставителя ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана.

"Действительно, в Вашингтоне состоялось совещание спецпредставителя по этим вопросам господина О'Салливана и его американских коллег. (...) Совещания между нашим спецпредставителем и его американскими коллегами очень важны, потому что они позволяют нам как можно лучше координировать действия с нашими международными партнерами, включая Соединенные Штаты", - заявил на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь ЕК Олоф Жилл.

"Мы не хотим раскрывать содержание этих совещаний, потому что конфиденциальность имеет решающее значение, когда речь идет о санкциях. Мы продвигаемся. Мы обсуждаем 19-й пакет санкций. Мы хотим продолжать обсуждение наилучшего способа координации с нашими международными партнерами, в том числе с США", - добавил он.

Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявлял, что усиление санкций Вашингтона против России возможно лишь при поддержке со стороны ЕС.

"Привычный порядок ведения дел не помог. Мы готовы принять жесткие меры против России, но европейские партнеры должны полностью присоединиться к нам для их успеха", - написал Бессент 9 сентября в соцсети после встречи с О'Салливаном.

Еврокомиссия США Дэвид О'Салливан Скотт Бессент Олоф Жилл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-32" стартовал с Байконура к МКС

Суд ЕС отменил разрешение Венгрии финансировать проект АЭС "Пакш-2"

Суд ЕС отменил разрешение Венгрии финансировать проект АЭС "Пакш-2"

Лукашенко наметил шаги по нормализации отношений с США

В Грузии задержаны бывший министр обороны Бурчуладзе и оппозиционер Хабеишвили

Крупнейший в мире айсберг уменьшился ещё на 20%

Крупнейший в мире айсберг уменьшился ещё на 20%

Магнитные бури ожидаются на Земле в выходные

Магнитные бури ожидаются на Земле в выходные

ОПЕК+ в августе увеличил добычу на 530 тыс. б/с, но отставал от плана на 320 тыс. б/с

Посла Великобритании в США отправили в отставку по делу Эпштейна

Посла Великобритании в США отправили в отставку по делу Эпштейна

В Литву прибыли 52 освобожденных в Белоруссии заключенных

США сняли санкции с авиакомпании "Белавиа"

США сняли санкции с авиакомпании "Белавиа"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7137 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале23 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2389 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });