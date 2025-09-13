Что случилось этой ночью: суббота, 13 сентября
Землетрясение на Камчатке, День города в Москве, Минкультуры прорабатывает квотирование зарубежного кино
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- США призвали G7 ввести повышенные пошлины против стран, закупающих российскую нефть. Об этом сообщил американский Минфин.
- Землетрясение магнитудой 6,3 произошло возле Камчатки. Объявлена угроза цунами.
- Частный дом поврежден в Волгограде в результате отражения атаки БПЛА. Никто не пострадал.
- День города отметят в Москве 13 и 14 сентября. Всего в столице запланировано 138 мероприятий.
- Минкультуры РФ прорабатывает вопрос квотирования зарубежного кино. Об этом Ольга Любимова сообщила на встрече с Путиным.