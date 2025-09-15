Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние военные учения

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Южная Корея, США и Япония в понедельник приступили к трехсторонним военным учениям, направленным на углубление сотрудничества в области безопасности против угроз со стороны КНДР, сообщает "Ренхап".

Пятидневные военные учения Freedom Edge пройдут с 15 по 19 сентября в международных водах к востоку и югу от южнокорейского острова Чеджу.

Отмечается, что в ходе учений будут проведены тренировки, направленные на повышение эффективности противоракетной обороны, а также учения по противовоздушной обороне, медицинской эвакуации и операции по перехвату на море.

Индо-Тихоокеанское командование США заявило, что учения "демонстрируют общую приверженность стран коллективному достижению и поддержанию мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

В свою очередь Северная Корея раскритиковала учения, заявив, что они угрожают безопасности в регионе и приведут к негативным последствиям.

По мнению заместителя председателя Центрального военного комитета ТПК Пак Чон Чхона, военные учения "являются откровенной репетицией ядерной войны, нацеленной на применение ядерного оружия" против КНДР.