Moody's понизило рейтинги "Электросетей Армении" на фоне ареста владельца и планов национализации

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный корпоративный рейтинг (CFR) ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА) с "Ba2" до "Ba3" и рейтинг вероятности дефолта (PDR) – с уровня "Ba2-PD" до "Ba3-PD", говорится в сообщении агентства.

Прогноз со "стабильного" изменен на "негативный".

Ранее рейтинги находились на пересмотре с возможностью понижения. Это рейтинговое действие завершает пересмотр, начатый в отношении ЭСА 20 июня 2025 года.

Ранее агентство отмечало, что рейтинги помещены в список Rating Watch Negative после сообщений о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил национализировать компанию и что арестован владелец ЭСА, президент группы компаний "Ташир", российский бизнесмен армянского происхождения Самвел Карапетян.

"Понижение рейтингов отражает возросшую подверженность компании влиянию государства и регуляторным рискам в результате принятия в июле 2025 года поправок к законодательству, позволяющих правительству национализировать компанию, а регулятору – инициировать определенные административные разбирательства в определенных случаях", - говорится в сообщении агентства.

Moody's отмечает, что рейтинг "Ba3" по-прежнему учитывает монопольное положение компании ЭСА в сфере распределения электроэнергии в Армении, что делает ее критически важной инфраструктурной компанией в стране.

"В связи с неопределенностью относительно влияния последних событий на корпоративное управление ЭСА мы изменили рейтинг воздействия на кредитоспособность компании с "CIS-2" на "CIS-3", чтобы отразить тот факт, что, хотя факторы корпоративного управления и оказывают ограниченное влияние на текущий кредитный рейтинг, со временем они могут оказать более сильное негативное воздействие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "негативный" прогноз отражает сохраняющуюся неопределенность относительно развития нормативно-правовой и деловой среды, включая потенциальную национализацию компании, а также влияние последних событий на управление, операции, инвестиционную программу, финансовую политику ЭСА, кредитные показатели, ликвидность и доступ к международному финансированию.

"Учитывая негативный прогноз, рейтинги ЭСА вряд ли будут повышены в течение следующих 12-18 месяцев", - отмечает Moody's.

18 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна по обвинению в публичном призыве к захвату власти. Защита предпринимателя уже обжаловала это решение, после чего срок ареста был вновь продлен.

Вечером 17 июня дом Карапетяна в Ереване был окружен сотрудниками правоохранительных органов после того, как он заявил журналистам, что "небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ". Пашинян назвал это заявление угрозой Армении, а также заявил, что принадлежащая Карапетяну компания "Электрические сети Армении" будет национализирована.

Парламент Армении 3 июля принял поправки к законам "Об органе по регулированию общественных услуг" и "Об энергетике", позволяющие национализацию ЭСА.

Комиссия по регулированию общественных услуг Армении 18 июля назначила временного управляющего в ЭСА, им стал Романос Петросян, который 17 июля решением премьер-министра Армении был освобожден с должности главы государственной контрольной службы.

На пресс-конференции 17 июля Пашинян заявил, что Армения в рамках национализации возьмет на себя управление "Электросетями Армении", в дальнейшем государство найдет наиболее эффективного оператора.