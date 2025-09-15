Поиск

Президент Ирана призвал мусульманские страны разорвать отношения с Израилем

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Мусульманским странам следует проявить единство на фоне действий Израиля, заявил агентству Mehr президент Ирана Масуд Пезешкиан перед поездкой на саммит лидеров арабских и исламских стран в Катаре.

"Если мусульмане будут выступать единым фронтом, то сионистский режим не осмелится нападать на наши страны и нарушать международное право", - убежден он.

По его мнению, мусульманские страны должны "предпринять практические меры в экономической, культурной и социальной сфере, чтобы разорвать связи с Израилем".

Израиль на мировой арене "делает все, что хочет, к сожалению, при поддержке США и некоторых европейских стран", сказал Пезешкиан.

9 сентября Израиль нанес удары по зданию, где находились представители руководства ХАМАС, традиционно базирующиеся в Дохе. В ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства движения выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын главного переговорщика ХАМАС Халиля аль-Хайи.

