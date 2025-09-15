Поиск

Британский МИД вызвал посла РФ в связи с сообщениями о дронах в Польше и Румынии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В МИД Великобритании сообщили, что вызвали российского посла Андрея Келина в связи с утверждениями западных стран о нарушении российскими беспилотниками воздушного пространства Польши и Румынии, сообщается на сайте ведомства в понедельник.

"Великобритания вызвала российского посла в связи с беспрецедентным нарушением Россией воздушного пространства НАТО", - говорится в сообщении МИД.

В субботу, 14 сентября, глава МИД Румынии Оана Цою сообщила в социальной сети X, что ВВС страны зафиксировали российский беспилотник, который якобы нарушил воздушное пространство страны. Два истребителя F-16 следили за его передвижением, пока БПЛА не покинул воздушное пространство.

Также на прошлой неделе в Варшаве сообщили, что в ночь на среду беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство Польши. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, что беспилотники якобы были российскими.

