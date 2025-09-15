В Грузии ужесточат законы против политически мотивированных преступлений

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал ужесточать законы, направленные против политически мотивированных преступлений.

"Я обещаю всем, что так же, как мы ужесточили законы в других сферах, у нас будут очень строгие подходы к политически мотивированным преступлениям. Конечно, такие подходы не будут устраивать радикалов, но это устраивает общество", - сказал Кобахидзе.

Он прокомментировал журналистам арест на прошлой неделе одного из лидеров оппозиции Левана Хабеишвили, публично призывавшего общественность к мирному свержению нынешних властей.

"Оппозиция пытается приучить общественность к тому, что всё крутится вокруг радикализма, насилия, свержения властей. Сегодня практика должна отличаться от той, что была 3-4 года назад. Закон должен действовать в Грузии со всей строгостью против политически мотивированных преступлений, только в этом случае мы сможем защитить свои национальные интересы", - заявил в понедельник грузинский премьер.

Он добавил, что радикалы заявляют сегодня о "мирной революции", которая должна произойти в Грузии в октябре, но "ничего подобного не произойдёт".

В партии "Единое национальное движение" (ЕНД), учрежденной бывшим президентом Михаилом Саакашвили, в последние недели все чаще называют дату 4 октября, когда в Грузии должны пройти местные выборы. Почти все лидеры ЕНД публично заявляют, что в этот день на улицы Тбилиси выйдут сотни тысяч граждан с требованием ухода действующих властей.