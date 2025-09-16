Эстония приступила к строительству оборонительных сооружений близ границы с РФ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Эстонии близ границы с Россией приступили к масштабному строительству пограничных оборонительных сооружений, пишет портал телерадиовещания ERR.

"К концу 2027 года у нас должно быть готово 40 с лишним километров противотанковых рвов, а также около 600 бункеров, либо уже вкопанных в землю, либо, по крайней мере, хранящихся как можно ближе к местам их размещения", - сказал инженер-инспектор генерального штаба Сил обороны подполковник Айнар Афанасьев.

Рядом с пограничным забором и противотанковыми рвами также будут установлены "зубы дракона" и режущая проволока.

Противотанковые рвы, как часть Балтийской оборонительной зоны, будут прорыты в основном близ юго-восточной границы, так как на востоке и северо-востоке естественными препятствиями рассматриваются река Нарва и Чудское озеро.

Оборонительную зону планируется создать на восточной границе протяженностью почти 100 километров и шириной около 40 километров от сухопутной границы.

В текущем году планируется создать два опорных пункта: один в Северо-Восточной Эстонии, другой в Юго-Восточной Эстонии, а также складские площади. На данный момент все материалы для барьеров размещены в зонах предварительного хранения, но в этом году они будут доставлены к местам хранения, как можно ближе к опорным пунктам, сообщает портал.