Поиск

Марио Драги заявил, что цены на газ в Евросоюзе намного выше, чем в США

По его оценке, это блокирует развитие европейской экономики

Марио Драги заявил, что цены на газ в Евросоюзе намного выше, чем в США
Марио Драги
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Цены на газ в странах Евросоюза значительно выше, чем в США, что способно помешать модернизации европейской экономики, заявил, выступая в Брюсселе, бывший глава ЕЦБ, бывший премьер-министр Италии Марио Драги. Об этом пишет Il Sole 24 Ore.

"Цены на газ в ЕС все еще почти в четыре раза выше, чем в США. Цены на энергоресурсы для промышленности в ЕС, в среднем, в два раз выше. Если этот разрыв не ликвидировать, то переход к высокотехнологичной экономике окажется заблокированным", - сказал он.

По его словам, "для развития ИИ энергоносители не менее важны, чем технологии".

Кроме того, в ходе выступления Драги среди проблем, с которыми сталкивается ЕС, отметил конкуренцию со стороны США и Китая.

"США ввели самые масштабные пошлины со времен закона Смута-Хоули (1930 года - ИФ). Китай стал еще более сильным нашим конкурентом. И мы видели, что Европа, несмотря на немалый экономический вес, ограничена, когда речь заходит о введении ответных мер", - считает он.

"Звучало мнение, что зависимость от США в сфере обороны - одна из причин, по которым нам пришлось принять торговое соглашение, которое во многом было составлено на американских условиях", - добавил Драги.

В 2024 году Драги по просьбе председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен подготовил масштабный доклад (известный как "Доклад Драги"), в котором проанализировал проблемы экономики ЕС и предложил пути её реформирования. Доклад содержал рекомендации по усилению промышленности, оборонного сектора, цифровизации и интеграции рынков. Многие из этих идей легли в основу "Компаса конкурентоспособности" - стратегического документа Еврокомиссии.

ЕЦБ Евросоюз Китай США Марио Драги
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Венгрии не планируют отказываться от энергоносителей из России

Власти Венгрии не планируют отказываться от энергоносителей из России

Япония выступила против пошлин для стран, закупающих нефть у России

Израиль расширяет наземную операцию в городе Газа

Ford сократит до тысячи рабочих мест на заводе электромобилей в Кельне

В Болгарии задержали российского бизнесмена в связи со взрывами в Бейруте в 2020 году

За полет БПЛА в запретной зоне Варшавы задержаны украинец и 17-летняя белоруска

Суд в Италии постановил экстрадировать фигуранта дела о "Северных потоках" в Германию

Суд в Италии постановил экстрадировать фигуранта дела о "Северных потоках" в Германию

Трамп заявил о подаче иска к The New York Times на $15 млрд

Трамп заявил о подаче иска к The New York Times на $15 млрд

МИД Израиля не согласен с выводами комиссии ООН о геноциде в секторе Газа

МИД Израиля не согласен с выводами комиссии ООН о геноциде в секторе Газа

Politico сообщает, что в ЕС вряд ли откажутся от энергоносителей из РФ до 2027 г.

Politico сообщает, что в ЕС вряд ли откажутся от энергоносителей из РФ до 2027 г.
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7171 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });