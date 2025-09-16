Марио Драги заявил, что цены на газ в Евросоюзе намного выше, чем в США

По его оценке, это блокирует развитие европейской экономики

Марио Драги Фото: EPA/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Цены на газ в странах Евросоюза значительно выше, чем в США, что способно помешать модернизации европейской экономики, заявил, выступая в Брюсселе, бывший глава ЕЦБ, бывший премьер-министр Италии Марио Драги. Об этом пишет Il Sole 24 Ore.

"Цены на газ в ЕС все еще почти в четыре раза выше, чем в США. Цены на энергоресурсы для промышленности в ЕС, в среднем, в два раз выше. Если этот разрыв не ликвидировать, то переход к высокотехнологичной экономике окажется заблокированным", - сказал он.

По его словам, "для развития ИИ энергоносители не менее важны, чем технологии".

Кроме того, в ходе выступления Драги среди проблем, с которыми сталкивается ЕС, отметил конкуренцию со стороны США и Китая.

"США ввели самые масштабные пошлины со времен закона Смута-Хоули (1930 года - ИФ). Китай стал еще более сильным нашим конкурентом. И мы видели, что Европа, несмотря на немалый экономический вес, ограничена, когда речь заходит о введении ответных мер", - считает он.

"Звучало мнение, что зависимость от США в сфере обороны - одна из причин, по которым нам пришлось принять торговое соглашение, которое во многом было составлено на американских условиях", - добавил Драги.

В 2024 году Драги по просьбе председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен подготовил масштабный доклад (известный как "Доклад Драги"), в котором проанализировал проблемы экономики ЕС и предложил пути её реформирования. Доклад содержал рекомендации по усилению промышленности, оборонного сектора, цифровизации и интеграции рынков. Многие из этих идей легли в основу "Компаса конкурентоспособности" - стратегического документа Еврокомиссии.