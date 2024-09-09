Драги призвал ЕС выделять еще по 800 млрд евро в год для повышения конкурентоспособности

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Страны Европейского союза должны выделять дополнительно 800 млрд евро в год на проведение реформ, которые позволят сохранить конкурентные позиции в соперничестве с США и Китаем, говорится в докладе Марио Драги, подготовленном по поручению Еврокомиссии.

Другие рекомендации, содержащиеся в докладе бывшего премьер-министра Италии и экс-главы Европейского центрального банка, включают смягчение антимонопольного законодательства для консолидации в ключевых секторах, в т.ч. в телекоммуникации; централизацию надзорных функций для большей интеграции рынков капитала; более активное использование совместных закупок в оборонном секторе; принятие новой торговой стратегии для повышения экономической независимости Евросоюза.

"Никогда в прошлом масштабы наших стран не казались такими маленькими по сравнению с масштабом проблем, - написал Драги. - Никогда еще причины для единого ответа не были столь убедительными, и в нашем единстве мы найдем силы для проведения реформ".

В обратном случае Европу ждет "медленная агония", сказал он журналистам.

"Мы достигли той точки, в которой, если не начать действовать, нам придется пойти на уступки либо в сфере социальной политики, либо в защите окружающей среды, либо в сфере свободы", - цитирует его выступление Financial Times.

Без новых инвестиций Европа еще сильнее отстанет от США и Китая, сказал Драги. Размер таких инвестиций он оценил в 750-800 млрд евро, или 4,4-4,7% ВВП ЕС.

"Частный сектор едва ли сможет профинансировать львиную долю таких инвестиций без поддержки государственного сектора", - отметил он.