У черноморского побережья Болгарии уничтожен беспилотный катер

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Болгарские военные моряки во вторник уничтожили в 80 км восточнее Варны поврежденный надводный беспилотный катер, сообщает Болгарское национальное телевидение.

Телеканал, ссылаясь на пресс-службу ВМС Болгарии, сообщил, что цель была обнаружена накануне. Для ее уничтожения были привлечены корабль, катер и вертолет. Перед проведением операции в районе были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности судоходства.

При уничтожении объекта вторичного взрыва не произошло.

ВМС Болгарии не сообщили, какому государству принадлежал уничтоженный беспилотный катер.