Инвестфирма Apollo может продать одного из первых интернет-порталов в США AOL

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Инвестфирма Apollo Global Management Inc. рассматривает возможность продажи AOL, одного из первых интернет-порталов в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, AOL может быть оценен в $1,5 млрд.

Apollo приобрела AOL у Verizon Communications в 2021 году в рамках сделки на $5 млрд, в которую также вошли другие медиаактивы, включая TechCrunch, Yahoo Finance, Yahoo Mail и Engadget.

Источники отмечают, что AOL получает годовую EBITDA в размере порядка $400 млн. Помимо портала AOL.com и одноименного домена электронной почты компании принадлежит бизнес по разработке ПО в сфере кибербезопасности.

AOL намерена свернуть свой бизнес по предоставлению dialup-доступа в интернет позже в сентябре.