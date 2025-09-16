Поиск

Глава ЕК обсудила с Трампом усиление экономического давления на Россию

Фон дер Ляйен пообещала скоро предложить 19-й санкционный пакет против РФ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о "хорошем разговоре" с президентом США Дональдом Трампом о взаимодействии по усилению экономического давления на Россию посредством дополнительных мер.

"Комиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, направленный против криптовалют, банков и энергетики", - написала глава ЕК во вторник вечером в соцсети X.

Фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия "предложит ускорить поэтапный отказ от импорта российского ископаемого топлива".

Согласно установленной процедуре, предложения ЕК по санкциям направляются на обсуждение и утверждение властям стран Евросоюза. Для одобрения пакета санкций требуется согласие всех государств ЕС.

