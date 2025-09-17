Поиск

Землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано у берегов Папуа - Новой Гвинеи

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6 произошел в акватории Соломонова моря вблизи островов Новая Ирландия и Бугенвиль (Папуа - Новая Гвинея) в понедельник, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 20:00 мск во вторник (02:00 по местному времени в среду) землетрясения находился в 120 км к юго-востоку от южной оконечности острова Новая Ирландия и в 750 км на восток от города Лаэ на острове Новая Гвинея.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как " сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 6. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 77,7 км.

Папуа - Новая Гвинея землетрясение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава ЕК обсудила с Трампом усиление экономического давления на Россию

Что произошло за день: вторник, 16 сентября

Гутерриш заявил, что украинский конфликт вряд ли можно быстро урегулировать

Израильские военные заявили, что операция в городе Газа не ограничена по времени

В парламент Эстонии внесён законопроект о полном закрытии границы с Россией

Трамп заявил, что Зеленскому придется заключить соглашение для урегулирования кризиса

Трамп заявил, что Зеленскому придется заключить соглашение для урегулирования кризиса

Власти Венгрии не планируют отказываться от энергоносителей из России

Власти Венгрии не планируют отказываться от энергоносителей из России

Марио Драги заявил, что цены на газ в Евросоюзе намного выше, чем в США

Марио Драги заявил, что цены на газ в Евросоюзе намного выше, чем в США

Япония выступила против пошлин для стран, закупающих нефть у России

Израиль расширяет наземную операцию в городе Газа

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7171 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });