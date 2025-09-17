Землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано у берегов Папуа - Новой Гвинеи

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6 произошел в акватории Соломонова моря вблизи островов Новая Ирландия и Бугенвиль (Папуа - Новая Гвинея) в понедельник, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 20:00 мск во вторник (02:00 по местному времени в среду) землетрясения находился в 120 км к юго-востоку от южной оконечности острова Новая Ирландия и в 750 км на восток от города Лаэ на острове Новая Гвинея.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как " сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 6. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 77,7 км.