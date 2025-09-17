ЦАХАЛ объявил об открытии на 48 часов еще одного эвакуационного маршрута из Газы

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду заявила, что открывает на 48 часов дополнительный коридор для эвакуации мирных жителей из города Газа, на который ранее израильские военные начали наступление, сообщают западные СМИ.

Маршрут идет вдоль основной местной магистрали Салах ад-Дин. Портал Ynet уточняет, что этот путь уже использовали для вывода населения, в том числе в начале конфликта в анклаве для эвакуации населения из его северных районов.

В ЦАХАЛ отметили, что население может двигаться по этой дороге свободно, без проверок со стороны военных. При этом ранее движение на прибрежной дороге Аль-Рашид, используемой для эвакуации, сильно замедлилось, отмечает Ynet.

До того, как ЦАХАЛ начала подготовку к операции, в городе проживали около 1 млн палестинцев. По информации ЦАХАЛ, с момента объявления о подготовке к операции в городе Газа его покинули около 400 тыс. человек.

По информации СМИ, в городе остаются еще сотни тысяч человек, многие не желают следовать предписаниям ЦАХАЛ и направиться на юг.

Израиль анонсировал операцию, которую назвали "Колесницы Гидеона II", в августе 2025 года. Она подразумевает захват контроля над городом Газа. В ночь на вторник ЦАХАЛ начала наземное наступление на город Газа.

По данным СМИ, вскоре после этого израильская бронетехника приблизилась к центральным и западным кварталам, но о серьезном продвижении речи не идет.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора. Медицинские службы в секторе приводят данные, что за время конфликта погибли более 65 тыс. его жителей.