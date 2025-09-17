Поиск

ЦАХАЛ объявил об открытии на 48 часов еще одного эвакуационного маршрута из Газы

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду заявила, что открывает на 48 часов дополнительный коридор для эвакуации мирных жителей из города Газа, на который ранее израильские военные начали наступление, сообщают западные СМИ.

Маршрут идет вдоль основной местной магистрали Салах ад-Дин. Портал Ynet уточняет, что этот путь уже использовали для вывода населения, в том числе в начале конфликта в анклаве для эвакуации населения из его северных районов.

В ЦАХАЛ отметили, что население может двигаться по этой дороге свободно, без проверок со стороны военных. При этом ранее движение на прибрежной дороге Аль-Рашид, используемой для эвакуации, сильно замедлилось, отмечает Ynet.

В миреИзраильские военные сообщили об исходе из Газы около 400 тысяч человекЧитать подробнее

До того, как ЦАХАЛ начала подготовку к операции, в городе проживали около 1 млн палестинцев. По информации ЦАХАЛ, с момента объявления о подготовке к операции в городе Газа его покинули около 400 тыс. человек.

По информации СМИ, в городе остаются еще сотни тысяч человек, многие не желают следовать предписаниям ЦАХАЛ и направиться на юг.

Израиль анонсировал операцию, которую назвали "Колесницы Гидеона II", в августе 2025 года. Она подразумевает захват контроля над городом Газа. В ночь на вторник ЦАХАЛ начала наземное наступление на город Газа.

По данным СМИ, вскоре после этого израильская бронетехника приблизилась к центральным и западным кварталам, но о серьезном продвижении речи не идет.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора. Медицинские службы в секторе приводят данные, что за время конфликта погибли более 65 тыс. его жителей.

Израиль сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФРС снизила базовую ставку впервые с декабря - на 25 б.п., как и ожидалось

ФРС снизила базовую ставку впервые с декабря - на 25 б.п., как и ожидалось

ЕС готов к переговорам с Британией и Канадой о доступе к фонду в 150 млрд евро на закупки вооружений

ЕС готов к переговорам с Британией и Канадой о доступе к фонду в 150 млрд евро на закупки вооружений

В Греции приостановили процедуру экстрадиции молдавского олигарха Плахотнюка

В Минфине Израиля считают, что в Газе возможен бурный рост рынка недвижимости

Многотысячная акция против Трампа проходит в Лондоне

ЕС приостанавливает финансовую поддержку Израиля

ЕК предложила санкции и против ХАМАС, и против отдельных израильтян

Карл III принимает Трампа в Виндзорском замке

Карл III принимает Трампа в Виндзорском замке

FT сообщила, что Китай запретил компаниям закупать ИИ-чипы

FT сообщила, что Китай запретил компаниям закупать ИИ-чипы

ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн

ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7177 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });