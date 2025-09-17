Поиск

Израильские военные сообщили об исходе из Газы около 400 тысяч человек

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - С тех пор, как ВС Израиля объявили о подготовке наземной операции в Газе и призвали к эвакуации, город покинули около 400 тысяч человек, пишет The Times of Israel со ссылкой на оценки Армии обороны Израиля.

По данным военных, люди перебрались в другие районы анклава. До начала подготовки к операции в городе проживали около 1 млн палестинцев.

Минувшей ночью по целям в газе было нанесено около 50 авиаударов, сообщил ЦАХАЛ, отметив, что было поражено 140 целей.

Ранее власти Израиля неоднократно призывали жителей города Газа эвакуироваться в специальные гуманитарные зоны. В последние дни темп эвакуации достиг десятков тысяч человек в день.

В ночь на 16 сентября ЦАХАЛ начал наземное наступление на Газу. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия будет действовать в Газе до полного разгрома палестинского движения ХАМАС.

Израиль анонсировал операцию, которую назвали "Колесницы Гидеона II", в августе 2025 года. Она подразумевает захват контроля над городом Газа.

