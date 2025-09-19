Поиск

Эстония не откроет автомобильное движение через мост в Нарве до окончания украинского конфликта

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Эстония не будет открывать для автотранспорта пограничный переход в Нарве до окончания конфликта на Украине, пишет в пятницу газета Rus.Postimees.

"Департамент полиции и погранохраны (PPA) заявил, что открытие моста на КПП "Нарва-1" для автомобильного движения не связано с ходом ремонта на российской стороне", - сообщает издание.

По его информации, это будет зависеть от того, когда завершится конфликт на Украине.

С февраля 2024 года мост между Нарвой и Ивангородом закрыт для автомобилей из-за реконструкции, которую Россия обещает завершить в 2026 году. При этом глава Федеральной таможенной службы РФ Валерий Пикалев допускал, что работы могут завершиться уже в 2025 году.

Однако руководитель пограничной службы PPA Вейко Коммусаар подчеркнул, что технические сроки не имеют решающего значения, отмечает газета Rus.Postimees.

По словам Коммусаара, до окончания украинского конфликта "власти не видят смысла в упрощении проезда в РФ и открытии Нарвского моста для автомобильного движения".

Издание подчеркивает, что "таким образом, впервые прозвучало официальное подтверждение того, что решение о возобновлении автомобильного движения через нарвский мост будет принято исходя не из состояния инфраструктуры, а из политической ситуации и безопасности в регионе".

С 1 февраля 2024 года самый оживленный переход на эстонско-российской границе в Нарве можно пересечь только пешком.

