РФ готова предложить Филиппинам поставки СПГ и СУГ, а также строительство АЭС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудничество России и Филиппин в сфере энергетики могло бы стать одним из драйверов роста товарооборота двух стран, который в настоящее время подвержен внешней конъюнктуре и нуждается в диверсификации. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев, выступая на заседании совместной российско-филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.

"Видим хорошие перспективы для активизации взаимодействия в энергетической сфере. Имею в виду налаживание поставок традиционных энергоносителей, включая сжиженный природный газ и сжиженные углеводородные газы", - сказал он.

Также РФ, по его словам, видит значительный потенциал для взаимодействия в сфере мирного использования атомной энергии. "Государственная корпорация "Росатом" готова предложить эффективные энергетические решения, включая сооружение АЭС малой мощности, а также плавучие энергоблоки", - пояснил Груздев.

Российские компании также заинтересованы в оказании инжиниринговых услуг в области проектирования объектов гидроэнергетики, создания объектов возобновляемых источников энергии, а также осуществления поставок оборудования для энергетических проектов на Филиппинах.

Замглавы Минпромторга отметил, что сейчас двусторонний товарооборот "подвержен влиянию геополитических и геоэкономических факторов, серьезной волатильности на мировых товарных рынках, что, к сожалению, напрямую сказывается на динамике наших торговых связей". Он добавил, что в этих условиях необходима работа по повышению качества взаимной торговли и диверсификации ее структуры.

В настоящее время в российском экспорте на Филиппины преобладают продукция металлургической и химической промышленности, лесопромышленного комплекса, а также сельскохозяйственные товары и продовольствие. Встречные поставки представлены электроникой, товарами химпрома и АПК.