Поиск

В Конгрессе представили законопроект о санкциях против "теневого флота" танкеров РФ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Несколько сенаторов, как демократов, так республиканцев, представили в Конгрессе США законопроект об усилении санкций в отношении судов, связанных с перевозкой российской нефти, сообщает сайт Конгресса.

Документ под названием "Законопроект о введении санкций в отношении теневого флота Российской Федерации и в других целях" значится как переданный на рассмотрение комитета Сената США по международным отношениям.

Ранее Financial Times сообщала, что в законопроекте идет речь о "расширении санкций США на российский "теневой флот" танкеров" и ограничительных мерах в отношении российских проектов по СПГ, а также российского ВПК. Газета отмечала, что в Сенате все активнее сильнее выступают в поддержку мер, нацеленных на усиление давления на Москву.

На прошлой неделе Financial Times сообщала, что Вашингтон намерен оказывать давление на страны G7 с целью убедить их повысить пошлины на товары из Китая и Индии, покупающих российскую нефть. 13 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против России, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти. Кроме того, он считает, что разрешению украинского кризиса поспособствуют высокие пошлины на импорт из КНР.

G7 Дональд Трамп США СПГ НАТО Сенат Конгресс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СБ ООН не принял резолюцию о блокировке запуска восстановления санкций против Ирана

СБ ООН не принял резолюцию о блокировке запуска восстановления санкций против Ирана

Под британские санкции попал бизнесмен Леван Васадзе

ЕК в 19-м пакете санкций предложила ограничения против банков РФ и в третьих странах

ЕК в 19-м пакете санкций предложила ограничения против банков РФ и в третьих странах

Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России

Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России
Обострение палестино-израильского конфликта

Почти 500 тыс. палестинцев покинули город Газа на фоне наступления армии Израиля

Почти 500 тыс. палестинцев покинули город Газа на фоне наступления армии Израиля

Трамп попросил Верховный суд разрешить ему уволить Лизу Кук из ФРС

Эстония не откроет автомобильное движение через мост в Нарве до окончания украинского конфликта

Нефть Brent подешевела до $67,37 за баррель

Уолл-стрит выросла на итогах заседания Федрезерва

Уолл-стрит выросла на итогах заседания Федрезерва

Что случилось этой ночью: пятница, 19 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7180 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2398 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });