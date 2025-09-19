В Конгрессе представили законопроект о санкциях против "теневого флота" танкеров РФ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Несколько сенаторов, как демократов, так республиканцев, представили в Конгрессе США законопроект об усилении санкций в отношении судов, связанных с перевозкой российской нефти, сообщает сайт Конгресса.

Документ под названием "Законопроект о введении санкций в отношении теневого флота Российской Федерации и в других целях" значится как переданный на рассмотрение комитета Сената США по международным отношениям.

Ранее Financial Times сообщала, что в законопроекте идет речь о "расширении санкций США на российский "теневой флот" танкеров" и ограничительных мерах в отношении российских проектов по СПГ, а также российского ВПК. Газета отмечала, что в Сенате все активнее сильнее выступают в поддержку мер, нацеленных на усиление давления на Москву.

На прошлой неделе Financial Times сообщала, что Вашингтон намерен оказывать давление на страны G7 с целью убедить их повысить пошлины на товары из Китая и Индии, покупающих российскую нефть. 13 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против России, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти. Кроме того, он считает, что разрешению украинского кризиса поспособствуют высокие пошлины на импорт из КНР.