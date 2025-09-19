Поиск

Сенаторы США представят законопроект о санкциях против танкеров за перевозку нефти РФ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Американские сенаторы намерены 19 сентября представить законопроект о значительном расширении санкций США против танкеров "теневого флота", занимающихся перевозкой российской нефти, сообщает The Financial Times.

Также в законопроекте будут санкции против российских СПГ-проектов и российского ВПК.

Представят законопроект глава комитета Сената по международным отношениям республиканец Джим Риш и сенатор-демократ Джинн Шахин.

Издание добавляет, что в сенате все сильнее выступают в поддержку мер, нацеленных на усиление давления на Москву.

На прошлой неделе Financial Times сообщала, что Вашингтон намерен оказывать давление на страны G7 с целью убедить их повысить пошлины на товары из Китая и Индии, покупающих российскую нефть. Неделю назад президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против России, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти. Он также заверил, что разрешению украинского кризиса поспособствуют высокие пошлины на импорт из КНР.

