Под санкции ЕС могут попасть российские банки и энергетические компании

Также обсуждается введение санкций против российской системы платежей и кредитных карт, говорят источники Bloomberg

Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Евросоюзе в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против России прорабатывают возможность ввести санкции против банков и энергетической сферы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с темой.

По их данным, ЕС прорабатывает новые санкции против полудюжины российских банков и энергетических компаний, 19-й пакет санкций также мог бы включать меры ЕС против российской системы платежей и кредитных карт, дальнейшие ограничения на торговлю нефтью.

Кроме того, ЕС может пополнить "черные списки" судами, имеющими отношение к России, пойти на меры против нефтетрейдеров в третьих странах, запретить повторно страховать танкеры, уже внесенные в санкционные списки, ужесточить санкции против российских нефтяных компаний.

Также ЕС планирует ввести запрет на экспорт некоторых товаров и химических веществ, используемых российским оборонно-промышленным комплексом, применить торговые ограничения против компаний, в том числе в КНР, поставляющие эти товары. При этом, пояснили источники агентства, ЕС хочет впервые задействовать механизм по борьбе с обходом санкций - против Казахстана, который, по мнению Евросоюза, экспортирует в Россию промышленное оборудование, пригодное для производства оружия.

Другие ограничения могут затронуть визы, порты, которые принимают подсанкционные суда, и санкции против сервисов, которые связаны с технологиями искусственного интеллекта, и которые могут иметь военное применение.

По словам источников Bloomberg, Евросоюз надеется координировать некоторые из данных мер с США.

Постпредов стран ЕС ознакомили с санкционными предложениями в минувшие выходные. Объявить о них планируется в ближайшие дни. Bloomberg напоминает, что для принятия санкций требуется одобрение всех членов ЕС.

Ранее сообщалось, что некоторые государства-члены ЕС хотят активировать инструмент ЕС по борьбе с обходом санкций, принятый в 2023 году, но так и не использованный до сих пор. Этот инструмент, как полагают инициаторы его запуска, позволит Брюсселю блокировать экспорт чувствительных товаров в третьи страны, подозреваемые в помощи РФ в уклонении от санкций.