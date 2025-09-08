Поиск

Под санкции ЕС могут попасть российские банки и энергетические компании

Также обсуждается введение санкций против российской системы платежей и кредитных карт, говорят источники Bloomberg

Под санкции ЕС могут попасть российские банки и энергетические компании
Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Евросоюзе в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против России прорабатывают возможность ввести санкции против банков и энергетической сферы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с темой.

По их данным, ЕС прорабатывает новые санкции против полудюжины российских банков и энергетических компаний, 19-й пакет санкций также мог бы включать меры ЕС против российской системы платежей и кредитных карт, дальнейшие ограничения на торговлю нефтью.

Кроме того, ЕС может пополнить "черные списки" судами, имеющими отношение к России, пойти на меры против нефтетрейдеров в третьих странах, запретить повторно страховать танкеры, уже внесенные в санкционные списки, ужесточить санкции против российских нефтяных компаний.

Также ЕС планирует ввести запрет на экспорт некоторых товаров и химических веществ, используемых российским оборонно-промышленным комплексом, применить торговые ограничения против компаний, в том числе в КНР, поставляющие эти товары. При этом, пояснили источники агентства, ЕС хочет впервые задействовать механизм по борьбе с обходом санкций - против Казахстана, который, по мнению Евросоюза, экспортирует в Россию промышленное оборудование, пригодное для производства оружия.

Другие ограничения могут затронуть визы, порты, которые принимают подсанкционные суда, и санкции против сервисов, которые связаны с технологиями искусственного интеллекта, и которые могут иметь военное применение.

По словам источников Bloomberg, Евросоюз надеется координировать некоторые из данных мер с США.

Постпредов стран ЕС ознакомили с санкционными предложениями в минувшие выходные. Объявить о них планируется в ближайшие дни. Bloomberg напоминает, что для принятия санкций требуется одобрение всех членов ЕС.

Ранее сообщалось, что некоторые государства-члены ЕС хотят активировать инструмент ЕС по борьбе с обходом санкций, принятый в 2023 году, но так и не использованный до сих пор. Этот инструмент, как полагают инициаторы его запуска, позволит Брюсселю блокировать экспорт чувствительных товаров в третьи страны, подозреваемые в помощи РФ в уклонении от санкций.

Евросоюз Казахстан КНР США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Иерусалиме в результате теракта погибли четыре человека

В Иерусалиме в результате теракта погибли четыре человека
Обострение палестино-израильского конфликта

Предложение США по Газе предусматривает немедленное освобождение заложников

Что случилось этой ночью: понедельник, 8 сентября

Трамп надеется в ближайшие дни поговорить с Путиным

Трамп надеется в ближайшие дни поговорить с Путиным

Что произошло за день: воскресенье, 7 сентября

Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции

Трамп выразил готовность ко "второй фазе" санкций в отношении РФ

Трамп выразил готовность ко "второй фазе" санкций в отношении РФ

Патрушев отметил, что версия о подрыве "Северных потоков" украинскими диверсантами вызывает вопросы

В Ватикане впервые в истории канонизировали "миллениала"

В Ватикане впервые в истории канонизировали "миллениала"
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху сообщил, что около 100 тыс. человек покинули город Газа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7119 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2372 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });