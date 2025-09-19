Поиск

Nvidia может инвестировать $500 млн в британский стартап Wayve

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Nvidia Corp. может инвестировать $500 млн в британский стартап Wayve, занимающийся разработкой систем автономного вождения.

Как говорится в сообщении Wayve, компании подписали письмо о намерениях для оценки таких инвестиций.

Nvidia уже является инвестором Wayve, с которой сотрудничает с 2018 года, поставляя ИИ-чипы для ее систем. Американский чипмейкер принимал участие в прошлогоднем инвестраунде стартапа, в рамках которого было привлечено более $1 млрд. Ведущим инвестором тогда стал японский конгломерат SoftBank Group.

Wayve была создана в 2017 году. Компания разработала систему искусственного интеллекта для автомобилей, основанную на машинном обучении и использовании камер с датчиками для анализа ситуации на дороге и поведения водителей.

ИИ-система Wayve позволяет автомобилям ориентироваться в любой среде, не полагаясь на какие-либо карты, отмечается на сайте компании.

Ранее Nvidia сообщила о намерении инвестировать 2 млрд фунтов ($2,71 млрд) в развитие британских ИИ-стартапов.

