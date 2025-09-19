СБ ООН не принял резолюцию о блокировке запуска восстановления санкций против Ирана

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции, которая предусматривала блокирование процесса восстановления санкций против Ирана, отмененных в 2015 году в связи с заключением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"За" резолюцию проголосовали четыре страны, "против" - девять, а еще две воздержались. Для принятия резолюции требовалось девять голосов.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в преддверии этого голосования призвал придерживаться дипломатического пути урегулирования разногласий. Он отметил, что Тегеран со своей стороны предпринял ряд усилий, в частности подписал соглашение о сотрудничестве с МАГАТЭ, а также представил "креативное, справедливое, сбалансированное предложение, которое учитывает истинные причины беспокойств и является взаимовыгодным". Аракчи подчеркнул, что передал европейским странам план действий, который может "предотвратить ненужный кризис".

В конце августа власти Франции, ФРГ и Великобритании направили членам Совбеза ООН письмо с уведомлением о запуске "механизма быстрого реагирования", который позволяет возобновлять санкции против Ирана, приостановленные в рамках СВПД от 2015 года. При этом стороны выразили готовность к переговорам с Ираном по ядерному соглашению в течение последующих 30 дней - прежде чем санкции вступят в силу.

Если в течение 30 дней с момента уведомления не будет достигнуто никакой договоренности, все предыдущие санкции ООН восстановятся, они включают среди прочего эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов и ограничения на его ракетную программу.