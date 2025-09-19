Иран считает решение СБ ООН по санкциям поспешным и несправедливым

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Тегеране считают поспешным решение Совета безопасности ООН о возможности повторного введения санкций против Ирана, заявил постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани, сообщает "Аль-Джазира".

"Сегодняшнее решение поспешно, необоснованно и незаконно. Иран не признает обязательств по его выполнению, - заявил дипломат. - Любая попытка EС вновь ввести уже прекращенные санкции не только беспочвенна, но и является прямым нарушением международного права и подрывает авторитет Совета Безопасности".

Он подчеркнул, что намерение европейских стран ввести санкции в отношении Ирана "разворачиваются на фоне явной агрессии".

СБ ООН отклонил проект резолюции, которая предусматривала блокирование процесса восстановления санкций против Ирана, отмененных в 2015 году в связи с заключением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. За резолюцию проголосовали четыре страны, против - девять, а еще две воздержались. Для принятия резолюции требовалось девять голосов.

Перед голосованием глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал придерживаться дипломатического пути урегулирования разногласий. Он отметил, что Тегеран со своей стороны предпринял ряд усилий, в частности подписал соглашение о сотрудничестве с МАГАТЭ, а также представил "креативное, справедливое, сбалансированное предложение, которое учитывает истинные причины беспокойств и является взаимовыгодным". Аракчи подчеркнул, что передал европейским странам план действий, который может "предотвратить ненужный кризис".

В конце августа Франция, Германия и Великобритания направили членам СБ ООН письмо с уведомлением о запуске "механизма быстрого реагирования", который позволяет возобновлять санкции против Ирана, приостановленные в рамках СВПД от 2015 года. При этом стороны выразили готовность к переговорам с Ираном по ядерному соглашению в течение последующих 30 дней - прежде чем санкции вступят в силу.

Если в течение 30 дней с момента уведомления не будет достигнуто никакой договоренности, все предыдущие санкции ООН восстановятся, они включают среди прочего эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов и ограничения на его ракетную программу.