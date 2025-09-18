Поиск

Трамп намерен вернуть базу ВВС "Баграм" в Афганистане под контроль США

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - США постараются вернуться себе контроль над военно-воздушной базой "Баграм" в Афганистане, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Когда мы покинули Афганистан, мы оставили там нашу силу и наше достоинство. Мы просто так отдали крупную базу ВВС в Баграме, и мы ее постараемся вернуть", - сказал Трамп в четверг в Лондоне на совместной с главой британского правительства Киром Стармером пресс-конференции.

США вывели контингент из Афганистана осенью 2021 года в период президентства Джо Байдена. В том числе американские войска ушли и с базы ВВС в Баграме.

Дональд Трамп США Афганистан Баграм
