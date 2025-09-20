Поиск

Трамп полагает, что Си Цзиньпин поможет с украинским урегулированием

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что председатель КНР Си Цзиньпин хочет помочь урегулировать конфликт на Украине.

"Думаю, он будет работать с нами над тем, чтобы это завершилось", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Попытки украинского урегулирования Трамп назвал "очень тяжелой работой". Отвечая на просьбу журналиста прокомментировать опрос, согласно которому только 23% украинцев хотят продолжения конфликта с РФ, американский президентя подчеркнул, что "не осуждает" тех жителей Украины, кто устал от боевых действий.

В пятницу Трамп провел телефонный разговор с Си Цзиньпином.

