Американские сенаторы подготовили законопроект об использовании замороженных активов РФ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Американские сенаторы республиканец Джим Риш и демократ Шелдон Уайтхаус, к которым присоседились некоторые другие, инициировали законопроект, предусматривающий регулярное выделение Украине средств из замороженных российских активов, сообщил сенатский комитет по международным отношениям.

Предлагается каждые три месяца выделять из находящихся в США российских активов до $250 млн, а также предоставлять часть средств другим странам для оказания помощи Киеву.

Все российские активы должны быть переведены на специальный счет для того, чтобы с них начислялись проценты.

Также администрации предлагается путем дипломатических усилий убедить другие страны, в чьей юрисдикции также находятся замороженные российские активы, использовать в интересах Украины до 5% этих средств.

Законопроект предусматривает обязательную отчетность администрации о размерах суверенных российских активов за рубежом.