Сбой в работе сразу нескольких европейских аэропортов произошел из-за кибератак

Обстановка в лондонском "Хитроу" Фото: "Интерфакс"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Системы регистрации и посадки в нескольких европейских аэропортах оказались парализованы из-за кибератак.

Как сообщает Associated Press, в брюссельском международном аэропорту "Завентем" зарегистрироваться на рейс и пройти на посадку можно только с помощью сотрудников, которые оформляют всех вручную.

В берлинском аэропорту "Бранденбург" уточняют, что системы обслуживания пассажиров были атакованы в пятницу, 19 сентября. Из-за этого аэропорт был вынужден отключиться от них.

Лондонский "Хитроу" - один из самых загруженных аэропортов Европы - сообщает, что от кибератаки пострадала система Collins Aerospace, которая обеспечивает регистрацию и посадку сразу в нескольких аэропортах Европы.

Как отмечает AP, Collins представляет услуги самостоятельной регистрации, печати посадочных талонов, самостоятельной регистрации багажа.

В Collins подтвердили сбой, но подчеркнули, что все операции возможно осуществлять вручную.

Проблемы затронули не все аэропорты, так парижские "Орли" и "Ле Бурже" никаких проблем не испытывают.